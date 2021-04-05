«تطوير المناهج» يكشف حقيقة تدريس «الكتابة الهيروغليفية»

نفت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ما تردد عن تدريس الكتابة الهيروغليفية في المناهج الجديدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم: «كان في المقال فقرة توحي بأننا سندرس للأطفال منذ العام القادم 2022، الكتابة الهيروغليفية».





وتابعت: «نحن سنقوم فقط بتدريس 4 أو خمس أحرف من الكتابة الهيروغليفية، ليعرف الأطفال فقط كيف وصل القدماء المصريون تاريخ هذه الحضارة، وبفضل هذه الكتابة عرفنا تاريخنا وآثارنا، وذلك من خلال تدريس بعض الرموز البسيطة ومعناها باللغة العربية».







