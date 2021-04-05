السعودية: جاهزون لاستقبال المعتمرين والزوار خلال رمضان

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين وزوار وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتنفيذ الخطة الميدانية، واستمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة ضيوف الرحمن.وقال السديس في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، إنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، وتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، موضحا أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات القيادة وبكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد قررت في وقت سابق اليوم رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين تزامنا مع قرب شهر رمضان المباركوقال مصدر مسئول بالوزارة: "إنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين".وأضاف المصدر: أنه سيتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أنه سيتم عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق (توكلنا)، من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة، مؤكدا أن المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح هي تطبيقا (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرا من الحملات والمواقع الوهمية.