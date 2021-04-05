التحقيقات في وفاة سيدة بسم الفئران: كانت تتناول وصفات لمرض السكر

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الاثنين، إلى أقوال أسرة سيدة توفت عقب تناولها سم فئران عن طريق الخطأ بمنطقة التبين.وقال أسرة المجني عليها إن المتوفية اعتادت مؤخرًا أن تتناول وصفات بسبب مرض السكر التي كانت تعاني منه يوميًا، ويوم الواقعة طلبت من إحدى بناتها أن تعطيها البرطمان الذي فيه الوصفة المكونة من حبة البركة إلى جانب أعشاب، ولكن أعطتها بالخطأ سم الفئران.كشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، أن السيدة المتوفية تدعى "م.أ"، 35 سنة.كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.