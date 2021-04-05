قبرص تتسلم 60 ألف جرعة لقاح كورونا الأسبوع الجارى

أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتسلم بلاده 60 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر سيصبحون مؤهلين لتلقي اللقاح بعد غد الأربعاء.وقال كونستانتيونس في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية - "إن غالبية الناس أبدوا استعدادهم للتلقيح، وأن تغطية التطعيم حتى الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما تزيد على 80% والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاما تزيد على 75%وأضاف "أنه تم إجراء أكثر من 350 ألف فحص متعلق بكورونا الأسبوع الماضي في قبرص، أي ما يغطي ما يقرب من نصف السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما"، لافتا إلى أن بلاده لديها استراتيجية الفحص السريع منذ البداية في حين تحاول دول أخرى الآن تبنيها.وتابع "هذا الأسبوع سوف نتلقى أكثر من 60 ألف جرعة"، مشيرا إلى أنه بدءا من بعد غد الأربعاء سيكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر مؤهلين لحجز موعد للتطعيم، وأوضح أنه في يوم الجمعة أو السبت المقبلين، سيكون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 57 أو 58 عاما أو أكثر مؤهلين أيضا، كما قال إنه من المتوقع تكثيف تطعيم الفئات المستضعفة الأخرى من الناس في الأسابيع المقبلة.