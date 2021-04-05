رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تتسلم 60 ألف جرعة لقاح كورونا الأسبوع الجارى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتسلم بلاده 60 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر سيصبحون مؤهلين لتلقي اللقاح بعد غد الأربعاء.

وقال كونستانتيونس في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية - "إن غالبية الناس أبدوا استعدادهم للتلقيح، وأن تغطية التطعيم حتى الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما تزيد على 80% والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاما تزيد على 75%

وأضاف "أنه تم إجراء أكثر من 350 ألف فحص متعلق بكورونا الأسبوع الماضي في قبرص، أي ما يغطي ما يقرب من نصف السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما"، لافتا إلى أن بلاده لديها استراتيجية الفحص السريع منذ البداية في حين تحاول دول أخرى الآن تبنيها.

وتابع "هذا الأسبوع سوف نتلقى أكثر من 60 ألف جرعة"، مشيرا إلى أنه بدءا من بعد غد الأربعاء سيكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 61 عاما فأكثر مؤهلين لحجز موعد للتطعيم، وأوضح أنه في يوم الجمعة أو السبت المقبلين، سيكون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 57 أو 58 عاما أو أكثر مؤهلين أيضا، كما قال إنه من المتوقع تكثيف تطعيم الفئات المستضعفة الأخرى من الناس في الأسابيع المقبلة.

موضوعات متعلقة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب