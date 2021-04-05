شروط وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمركز المنارة

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي ضخم بالمسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك يوم الجمعة المقبل.وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات: الأولى بمبلغ 1800 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1200 جنيه، والرابعة بملغ 900 جنيه، والخامسة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.ووضعت الشركة المنظة للحفل عددا من التعليمات لدخول الحفل وهي حضور الحفل بالزي الرسمي، الدخول بتذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات، ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات، ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش" وغيرها.