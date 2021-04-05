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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل تعليم سوهاج يستقبل طلاب المركز الاستكشافى الفائزين فى معرض «أيسف»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:41 م
وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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استقبل الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، طلاب المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج الفائزين بالمركز الأول والثالث علي مستوى الجمهورية في معرض “أيسف”.

حيث استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج كلا من الطالب أبانوب إسكندر رزق بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية، والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المعرض الدولي لعلوم الهندسة “أيسف” بمشروعه كريم طبيعي لعلاج البهاق في مجال الكيمياء الحيوية،  والطالبين محمد علاء الدين محمد بمدرسة الثانوية العسكرية، والطالب زياد سعد محمد بمدرسة الطباخ الثانوية، الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمشروعهما جهاز الري النبضي في مجال الروبوت.

كما استقبل الطالب محمود إبراهيم كامل، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة بناويط الثانوية التابعة لإدارة المراغة التعليمية، والذي سجل براءة اختراع كيس كاشف اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير، بأكاديمية البحث العلمي في مجال الكيمياء الحيوية.

وشرح الطلاب فكرة اختراعاتهم أمام وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وجرى مناقشة أفكارهم البحثية، وحثهم على الاستمرار ووعد بتقديم كل سبل الدعم للطلاب المخترعين على مستوى المحافظة.

حضر اللقاء كل من حمدي مصطفي، وكيل المديرية، ومنى علي طرخان، مدير عام الشئون التنفيذية، وعطا ميمونى، مدير عام التعليم العام، وأسامة النمر، مدير التعليم الثانوي في مديرية التربية والتعليم، وعبداللاه عبدالرحيم عبداللاه، مدير التعليم الثانوي بإدارة المراغة، وفريق عمل قسم البحث العلمي بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج وليد جلال محمد، مسئول البحث العلمي، والدكتور إبرهيم حمدالله حسن، مسئول الطلاب المخترعين.

جدير بالذكر أنه سجل الطالب محمود إبراهيم كامل، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة بناويط الثانوية التابعة لإدارة المراغة التعليمية، براءة اختراع كيس كاشف اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير، بأكاديمية البحث العلمي في مجال الكيمياء الحيوية.

جرى تسجيل براءة الاختراع تحت إشراف الدكتور إبراهيم حمدالله، مسئول المخترعين بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، وتحت رعاية عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم، مدير إدارة المدرسة.

ومن جهته قدم قسم البحث العلمي بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، برئاسة رأفت محمد، مدير المركز الاستكشافي بسوهاج، والدكتور إبراهيم حمدالله، المشرف على المخترعين بالمركز الاستكشافي للعلوم، والدكتور وليد جلال، مسئول المخترعين بالمركز الاستكشافي للعلوم، وإيمان أسامة، مسئول ترجمة الأبحاث العلمية بالمركز الاستكشافي، التهنئة للطالب لتسجيله براءة الاختراع.

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