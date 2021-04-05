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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المغرب يجدد تأكيد ضرورة التفاوض مع الجزائر حول نزاع الصحراء الغربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:32 م
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
وكالات
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جدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف بلاده بضرورة التفاوض مع الجزائر حول النزاع في الصحراء الغربية، وذلك باعتبارها "طرفا حقيقيا" في الخلاف القائم حول هذا الإقليم بين المملكة وجبهة بوليساريو.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح السنغال قنصلية عامة بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية: "الجزائر لديها موقف، وهي طرف حقيقي في هذا النزاع في خلقه واستمراره، ويجب أن تتحمل مسئوليتها في حله".

وأضاف: "على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة، بالنسبة للمغرب الطرف الحقيقي هو الجزائر"، مشددا على أن "الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل".

تأتي تصريحات الوزير المغربي غداة دعوة نظيره الجزائري صبري بوقدوم إلى "مفاوضات مباشرة وجديّة" بين المغرب وجبهة بوليساريو.

وتطالب الأخيرة مدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء الغربية، بينما تقترح المملكة التي تسيطر على 80% من مساحتها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية أكتوبر إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

توقفت هذه المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، ربيع العام 2019.

وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية المغربي، الإثنين: أن "هناك محاولات لتعيين مبعوث شخصي جديد، والمغرب أعطى الموافقة على تعيينه، لكن من يفعل كل شيء لعرقلة هذا التعيين؟".

وكانت المنطقة قد شهدت توترا خريف العام الماضي، إذ أعلنت جبهة بوليساريو منذ 13 نوفمبر عن إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، وذلك ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة هدفت إلى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة.

وجدد بوريطة، الإثنين، التأكيد على "تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، لكنه سيرد بقوة على أي تهديد لأمنه وسلامته".

وترأس قبل ذلك افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة برفقة نظيرته السنغالية عيساتا تال سال.

وتعتبر المملكة افتتاح 21 قنصلية أجنبية منذ العام 2019، لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من أمريكا الوسطى بمدينتي العيون والداخلة، تأكيدًا لسيادتها على الصحراء الغربية، وسبق لجبهة بوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن نددتا بذلك.

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