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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى يتسلم رسالة من نظيره المالى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:22 م
تبون
تبون
ا ش ا
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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المالي زيني مولاي، الذي سلمه رسالة من الرئيس المالي باه نداو.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن اللقاء حضره كل من مدير الديوان بالرئاسة نورالدين بغداد دايج، ووزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

وقال مولاي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس تبون إنه جاء إلى الجزائر ناقلا رسالة صداقة وتعاون إلى الرئيس تبون من رئيس مالي باه نداو، موضحا: أن الرسالة تتضمن توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضاف أن رئيسي البلدين قررا تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها والذهاب بها إلى مستقبل واعد، من أجل علاقات دائمة ترتكز على السلم والأمن واستقرار البلدين من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية للشعبين المالي والجزائري.

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