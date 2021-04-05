«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

يصدر حديثًا عن دار هن للنشر والتوزيع ديوان بعنوان "على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ" للشاعرة سمر لاشين.الديوان يقع في في 138 صفحة من القطع المتوسط ويضم 33 قصيدة.كتبت سمر لاشين تقول في بداية ديوانها: "أنا الجامحةُ التقيّة، المتبرجةُ الصوفيّة، الجميلةُ الخشّنة، العذّبةُ المَالحة، الفلاحةُ الجامعيّة، ستُ البيت الشّاعرة، القريبةُ البعيدة، الثّرثارةُ الصامتة؛ امرأةُ المتناقضاتِ أنا.عندما أطرقُ بابكَ، لا تفتح؛ أنا قبْرك".