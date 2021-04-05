بايدن: رفع الضريبة لا يلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن اقتراحه لزيادة ضريبة الشركات للمساعدة في تمويل إنفاق ضخم على البنية التحتية في الولايات المتحدة، قائلا إنه ليس قلقا على الإطلاق من أن رفع الضريبة سيلحق ضررا بالاقتصاد.ومتحدثا إلى الصحفيين عقب عودته إلى واشنطن من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن أيضا إنه لا توجد "أي أدلة" على أن الزيادة التي يقترحها في الضريبة ستدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة.