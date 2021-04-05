قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إجراء قرعة علنية لتسكين المستحقين ممن انطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين، كما تم اجراؤها اليوم بمركز شباب مدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومن خلال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، منوهة بأنه تم مراعاة تسكين كبار السن بالادوار العلوية الأولى.وأوضحت "محافظ دمياط" أنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين قريبًا، مؤكدة أنه تم إنشاء منطقة حضارية متكاملة كاملة المرافق، لتتحول تلك البقعة من عشش عشوائية إلى عمارات على أحدث طراز وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، معلنة عن القضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بمحافظة دمياط.