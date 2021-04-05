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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمينات» تصرف معاشات الأقل من 2000 جنيه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:21 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية وهم مَن يحصلون على أقل من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.

ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

وبدأت الهيئة صرف معاشات أبريل، الخميس الماضي، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منها 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.

وانتهت الهيئة من صرف معاشات الشريحة الأولى، لمن يحصل على 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

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