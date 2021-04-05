«التأمينات» تصرف معاشات الأقل من 2000 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية وهم مَن يحصلون على أقل من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.وبدأت الهيئة صرف معاشات أبريل، الخميس الماضي، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منها 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.وانتهت الهيئة من صرف معاشات الشريحة الأولى، لمن يحصل على 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.