كيف سيفيد حدث نقل المومياوات الملكية قطاع السياحة في مصر؟

أعلن مجلس إدارة متحف الحضارة الجديد بمدينة الفسطاط، عن منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجاري، لزيارة قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و5 إبريل الجاري.جاء ذلك بعد نقل 22 مومياء ملكية بعربات فرعونية جُهزت خصيصًا لنقل الملوك والملكات، من متحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وسط حفل مهيب ذات طابع جنائزي بالتزامن مع في خط سير الموكب الملكي.وفي سياق متصل توافد الآلاف من المواطنين والزائرين لرؤية 22 ملك وملكة من ملوك مصر القدماء والتعرف على تاريخهم العظيم، والذي وصل إلى 800 زائر.حوالي 600 تذكرة زيارة قد تم بيعها بعد نقل افتتاح المتحف، وذلك عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار.. وترصد "الدستور" مدى تأثير الحدث التاريخي على مصير قطاع السياحة في مصر.الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، قال إن هذا الحدث يمثل أهمية تاريخية ولم يصادف أن يحدث منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أهمية نقل الحدث وبثه عبر الفضائيات الاعلامية التي تجاوزت 400 محطة، الأمر الذي يساهم في ترويج وتنشيط السياحة في مصر.أكد كبير الأثريين بوزارة الآثار أن هذا الحدث التاريخي سياسهم بشكل ايجابي في عودة الأنشطة السياحية والرواج لها مرة اخرى، لاسيما بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد التي أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الاقتصادية.ومن جانبه قال صلاح عدوي، خبير بقطاع الآثار الإسلامية، أن موكب نقل المومياوات الملكية حدثًا لاقى اهتمام العال اجمع بالاضافة إلى النجاح الذي حققه حدث نقل الموكب وسط الاحتفالات الضخمة.وكشف خبير الآثار أن هذا الحدث سيكون له صدى عالمي تستفيد منه قطاع السياحة والآثار، مرجعًا ذلك إلى عودة اتجاه أنظار السياح إلى مصر مرة أخرى، وعودة رواج قطع السياحة الذي يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى.يذكر انه أكثر من 400 قناة فضائية نقلت حدث موكب المومياوات، بالإضافة إلى توافد ممثلي لوكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف.