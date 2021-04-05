لجنة «ليبية- مالطية» لإيجاد آليات لتطوير التعاون الأمني

اتفقت ليبيا ومالطا اليوم الاثنين على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الليبي خالد مازن اليوم، نظيره المالطي "بايرون كاميلليري" لاستعراض جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين إضافةً إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.وأكد الوزير الليبي خلال اللقاء أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقًا للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية، والتي استندت إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا، وأكدا أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.