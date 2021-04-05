لجنة «ليبية- مالطية» لإيجاد آليات لتطوير التعاون الأمني

لجنة «ليبية- مالطية» لإيجاد آليات لتطوير التعاون الأمني
الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:22 م
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اتفقت ليبيا ومالطا اليوم الاثنين على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الليبي خالد مازن اليوم، نظيره المالطي "بايرون كاميلليري" لاستعراض جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين إضافةً إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.
وأكد الوزير الليبي خلال اللقاء أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقًا للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية، والتي استندت إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا، وأكدا أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الليبي خالد مازن اليوم، نظيره المالطي "بايرون كاميلليري" لاستعراض جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين إضافةً إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.
وأكد الوزير الليبي خلال اللقاء أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقًا للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية، والتي استندت إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا، وأكدا أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.