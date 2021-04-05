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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:05 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاْء، باستدعاء أسرة مسن ألقى نفسه أسفل عجلات مترو محطة وادي حوف، عقب تحديد هويته، والتعرف عليه؛ لسماع أقوالهم.

وتبين أن المتوفي يدعى "أحمد. أ"،، 63 عاما، وأنه يمتلك مكتب رحلات ويعاني مؤخرًا من أزمات نفسية ومالية دفعته لإلقاء نفسه أمام المترو أثناء قدومه، ما أسفر عن إصابته بتهشم في الجمجمة وبتر أجزاء من جسده.

وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى "أحمد. أ"، أسفل عجلات المترو.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بعمارات التقسيم، وادي حوف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة للتحقيق.

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