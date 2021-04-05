«الرئاسي الليبي»: لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الإثنين، أنه لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.وقال الكوني، في مؤتمر صحفي نقلته بوابة «إفريقيا الإخبارية»، إن المدة المتاحة للوصول للانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لطي صفحة الماضي عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة، مشددا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويلا، ودعا للانتصار على الكراهية والفرقة والعداوة.من جانبه، دعا عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، للانخراط في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن مفوضية المصالحة ستتشكل من رئيس و6 أعضاء، وستكون هناك لجان تابعة لها تلتقي المواطنين، وشدد على أن ملف جبر الضرر من اختصاص إحدى اللجان التابعة للمفوضية العليا للمصالحة.وأردف اللافي أن اللجنة العسكرية (5+5) تواصل العمل على توحيد الجيش، وأن الجميع متفق على ضرورة توحيد مؤسسة الجيش.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.