تقرير اللجنة الهندسية حول انهيار عقار السيدة زينب: صادر له قرار إزالة

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة هندسية من الحي؛ لمعاينة عقار مكون من 4 طوابق انهار بشارع المبتديان؛ لإعداد تقرير حول أسباب الانهيار وفحص سلامة المبنى.وكشفت معاينة اللجنة عن أن العقار قديم، سبق أن صدر له قرار إزالة وتنكيس منذ أعوام، كما أنه انهار جزء منه منذ حوالي شهر، وأن مالكه من المقرر أن يزيله.كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث واستدعاء مالك العقار؛ لسماع أقواله في الواقعة.وكان انهار عقار مكون من 4 طوابق بإحدى الحارات بالقرب من شارع المبتديان بمنطقة السيدة زينب بشكل جزئي، دون وقوع إصابات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده وقوع انهيار جزئي بشارع المبتديان.تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.