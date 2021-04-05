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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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8 طرق للحفاظ على مكياجك من الذوبان خلال الصيف

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:02 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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مع بداية الصيف، تتسبب مشكلة العرق في إزعاج الكثير، خاصة عند وضع المكياج نهارًا لذا يجب المحافظة على نظافة بشرتك بطرق معينة، فبحسب موقع realsimple نرصد أبرز الطرق للحفاظ على المكياج طوال اليوم دون تلف.

واقي الشمس
يجب أن يكون الواقي من الشمس جزءًا من روتينك المعتاد على مدار العام، لكن الصيف يتطلب عادة مزيدًا من الاجتهاد، لأننا نميل إلى التعرق أكثر قليلًا.

خففي من روتين المكياج المعتاد
تحت أشعة الشمس يتحول المكياج إلى سائل، لذلك حافظي على إضاءة مكياجك ابدئي باستخدام واقي الشمس، ثم اتبعيه باستخدام مرطب ملون، أو كريم بودرة للوجه أو حافظي على بشرتك عارية وتصحيح البقع باستخدام خافي العيوب المفضل لديك.

استخدام المكياج غير اللامع
يبقى المكياج غير اللامع أفضل من المنتجات الكريمية أو اللامعة، ونظرًا لأنه خالٍ من الزيوت المعدنية أو الفازلين، فلن يتجعد طوال اليوم.

تونر الصباح
هناك طريقة أخرى للتحكم في اللمعان طوال اليوم وهى استخدام التونر غير اللامع في الصباح قبل المضي قدمًا في بقية روتين العناية بالبشرة والماكياج.

برايمر العين لا بد منه
سواء كنت تختارين غسولًا واحدًا للون على جفونك أو عين مدخنة بالكامل، فإن برايمر المكياج أمر لا بد منه، هذا صحيح بشكل خاص خلال الأشهر الحارة عندما يكون العرق والزيت في مستويات إنتاجهما القصوى.

اختر دائمًا ماسكارا مقاومة للماء
حتى لو لم تكن على مرمى البصر من حمام السباحة أو الشاطئ، فإن الماسكارا المقاومة للماء أمر لا بد منه في الصيف. الماسكارا عرضة للتلطيخ والتلطيخ من العرق والرطوبة، لكن التركيبة المقاومة للماء ستساعد في تثبيت المنتج.

ضعي أحمر الشفاه داخل الخطوط
تميل الحرارة المشبعة بالبخار إلى إذابة أحمر الشفاه، ما يتسبب في تشويهه وتدفقه، اقض 30 ثانية في تطبيق محدد الشفاه أولًا للحفاظ على اللون في مكانه، سيحافظ قلم الشفاه أيضًا على عدم انتقال اللون إلى خطوط حول.

بلسم الشفاه
للحفاظ على روتين مكياجك أكثر انتعاشًا أو للأيام التي تريد فيها فقط غسلًا شفاهًا ملونًا ورطبًا، اختاري مرطب شفاه ملون.

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