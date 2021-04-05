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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1866 إصابة جديدة و73 وفاة بكورونا في اليونان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:18 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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سجلت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الإثنين، 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و73 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية وفقًا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) في اليونان بلغت 277 ألفًا و277 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 8 آلاف و453 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد مرضى "كوفيد-19" الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات ارتفع إلى 759 مريضًا، مقارنة بـ749 مريضًا أمس الأحد.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت 16 ألفًا و332 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع معدل إيجابية النتائج إلى 11,43%.

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