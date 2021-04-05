بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 بحادث تصادم في سوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي بناحية قرية البلابيش المستجدة في سوهاج.وتبين أن المصابين هم: عابد علي محمد، 65 سنة، كسر بالساق اليسرى، محمد علي محمد، 55 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ريان إسماعيل حسن، 60 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد ريان إسماعيل، 22 سنة، جرح رضي بالرأس 3 سم، رمضان زهران علي، 40 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، بينما توفي: ياسر عاطف سليم، 45 سنة، ومحمود ياسين عبدالعليم، 12 سنة.