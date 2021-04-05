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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شلل مروري بشارع التحرير وتكدس السيارات (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:51 م
شلل مروري بشارع التحرير
شلل مروري بشارع التحرير
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
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شهد شارع التحرير بمنطقة الدقي بالجيزة شلل مروري جهة مترو البحوث وصولا لميدان الأوبرا عصر اليوم الإثنين، وهو ما أثار غصب السائقين والمارة بالطريق.

وتكدست السيارات في طريق واحد دون حركة بالجهة المؤدية لميدان الاوبرا وميدان التحرير، ما أصاب الطريق بشلل مرورى وأدى إلى تغيير السائقين لمسارهم الطبيعي.

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