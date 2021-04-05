شلل مروري بشارع التحرير وتكدس السيارات (صور)

شهد شارع التحرير بمنطقة الدقي بالجيزة شلل مروري جهة مترو البحوث وصولا لميدان الأوبرا عصر اليوم الإثنين، وهو ما أثار غصب السائقين والمارة بالطريق.وتكدست السيارات في طريق واحد دون حركة بالجهة المؤدية لميدان الاوبرا وميدان التحرير، ما أصاب الطريق بشلل مرورى وأدى إلى تغيير السائقين لمسارهم الطبيعي.