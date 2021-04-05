رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات للإسراع فى تطعيم كورونا مع وصول المستشفيات بأونتاريو لمرحلة حرجة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:15 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
ا ش ا
طباعة
تفاقمت الموجة الثالثة من جائحة "كوفيد-19" في مقاطعة أونتاريو الكندية، مع وصول حالات دخول المستشفيات إلى مستويات قياسية، حيث يدعو بعض خبراء الصحة في المقاطعة إلى الإسراع في توزيع اللقاحات لمكافحة الضغوط غير المسبوقة التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية.

وأصدرت خدمات الرعاية الحرجة في أونتاريو تقريرا يوميا يُظهر أرقاما قياسية لوحدات العناية المركزة في المقاطعة، مع دخول 467 شخصا في وحدة العناية المركزة.

وأظهرت النماذج الإقليمية، في فبراير، أن المقاطعة كانت تتجه نحو كارثة محتملة تأتي في أوائل مارس، إذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار نصيحة خبراء الصحة بضرورة إبقاء المواطنين في المنازل.

وقال الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي لجائحة "كوفيد-19" في أونتاريو، لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" إن هذا من شأنه "المساعدة في تجنب الموجة الثالثة والإغلاق الثالث".

وتم نقل المئات من مرضى وحدة العناية المركزة بين مستشفيات أونتاريو مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وتزايدت الدعوات بضرورة تطعيم العاملين في المصانع وأماكن العمل الأساسية الأخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دخلت أونتاريو في إغلاق على مستوى المقاطعة. وأغلقت المطاعم وخدمات الرعاية الشخصية.

وانتقدت مجموعة من الأطباء في جامعة ماكماستر الحكومة لفشلها في تطعيم العمال الأساسيين. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من طرح اللقاحات في أونتاريو، والتي تشمل إعطاء الأولوية للعاملين الأساسيين، في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن كل ذلك الأمر يتوقف بالتأكيد على كما هو الحال مع حملة التطعيم بأكملها، كل هذا يتوقف على الإمداد الكافي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في أونتاريو، تم تخصيص كل جرعة لقاح تم تلقيها لواحد من سكان أونتاريو المنتظرين قام بحجز موعد.

وقالت الكسندرا هيلكين المتحدثة باسم وزيرة الصحة في بيان لها: "تلقت أونتاريو 225600 جرعة من عقار موديرنا، أمس واليوم، بالإضافة إلى ذلك، تلقت المقاطعة 583.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا في الأول من أبريل. وتقوم الصيدليات بالبدء في تلقيح المواطنين بمجرد حجز الموعد".

موضوعات متعلقة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

مفاجأة.. إحالة 3 متهمين بـ«اغتصاب فيرمونت» للجنايات في واقعة جديدة


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إقالة أسامة هيكل لا تكفى

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب