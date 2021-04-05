دعوات للإسراع فى تطعيم كورونا مع وصول المستشفيات بأونتاريو لمرحلة حرجة

تفاقمت الموجة الثالثة من جائحة "كوفيد-19" في مقاطعة أونتاريو الكندية، مع وصول حالات دخول المستشفيات إلى مستويات قياسية، حيث يدعو بعض خبراء الصحة في المقاطعة إلى الإسراع في توزيع اللقاحات لمكافحة الضغوط غير المسبوقة التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية.وأصدرت خدمات الرعاية الحرجة في أونتاريو تقريرا يوميا يُظهر أرقاما قياسية لوحدات العناية المركزة في المقاطعة، مع دخول 467 شخصا في وحدة العناية المركزة.وأظهرت النماذج الإقليمية، في فبراير، أن المقاطعة كانت تتجه نحو كارثة محتملة تأتي في أوائل مارس، إذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار نصيحة خبراء الصحة بضرورة إبقاء المواطنين في المنازل.وقال الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي لجائحة "كوفيد-19" في أونتاريو، لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" إن هذا من شأنه "المساعدة في تجنب الموجة الثالثة والإغلاق الثالث".وتم نقل المئات من مرضى وحدة العناية المركزة بين مستشفيات أونتاريو مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.وتزايدت الدعوات بضرورة تطعيم العاملين في المصانع وأماكن العمل الأساسية الأخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دخلت أونتاريو في إغلاق على مستوى المقاطعة. وأغلقت المطاعم وخدمات الرعاية الشخصية.وانتقدت مجموعة من الأطباء في جامعة ماكماستر الحكومة لفشلها في تطعيم العمال الأساسيين. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من طرح اللقاحات في أونتاريو، والتي تشمل إعطاء الأولوية للعاملين الأساسيين، في الأسابيع المقبلة.ومع ذلك، فإن كل ذلك الأمر يتوقف بالتأكيد على كما هو الحال مع حملة التطعيم بأكملها، كل هذا يتوقف على الإمداد الكافي.ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في أونتاريو، تم تخصيص كل جرعة لقاح تم تلقيها لواحد من سكان أونتاريو المنتظرين قام بحجز موعد.وقالت الكسندرا هيلكين المتحدثة باسم وزيرة الصحة في بيان لها: "تلقت أونتاريو 225600 جرعة من عقار موديرنا، أمس واليوم، بالإضافة إلى ذلك، تلقت المقاطعة 583.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا في الأول من أبريل. وتقوم الصيدليات بالبدء في تلقيح المواطنين بمجرد حجز الموعد".