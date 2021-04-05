الملك عبدالله يوكل قضية الأمير حمزة لعمه الحسن

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارًا جديدًا بشأن موضوع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية.وأوكل الملك عبدالله هذا المسار لعمه الأمير الحسن بن طلال، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي، أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.