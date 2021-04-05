رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: كورونا يتسبب في ابتعاد المرضى عن طلب العلاج الطبي في كندا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:15 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أظهر استطلاع للرأي حديث أن الكنديين المصابين بأمراض مزمنة أصبحوا أكثر ترددًا في طلب العلاج الطبي بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكرت جريدة "مونتريال" الكندية، اليوم الإثنين، أن نتائج استطلاع الرأي التي نشرت اليوم وأجرتها مؤسسة "ليجيه" لصالح شركة نوفو نورديسك بكندا، أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التهاب المفاصل أو السرطان أو أمراض السكري أو القلب أو السمنة أصبحوا أكثر ترددًا في الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الطبية أثناء الوباء.

ووفقا للاستطلاع فإن حوالي 38% من المستطلعة أرائهم وتم تشخيص إصابتهم بمرض مزمن، يتجنبون تماما اللجوء إلى أنظمة الرعاية الصحية أثناء الوباء.

كما كشف الاستطلاع أن حوالي 13% من المصابين بأمراض مزمنة لم يروا طبيبهم ولم يجروا زيارة افتراضية أو مكالمة هاتفية منذ بداية الأزمة الصحية، بينما قام أكثر من نصف (56%) الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في هذا الاستطلاع برؤية طبيبهم بشكل شخصي أثناء الوباء.

وبالنظر إلى نتائج هذا الاستطلاع، ناشدت المنظمات المعنية بالأمراض المزمنة المرضى بعدم التردد في طلب الاستشارة الطبية، حيث قامت ماري فورهان، أحد كبار الخبراء العلميين في كندا، بوجيه رسالة إلى المرضى "هناك طرق آمنة وموثوقة للتحدث إلى المتخصصين في الرعاية الصحية أثناء الوباء، مثل الرعاية بالطرق الافتراضية، وفي بعض الحالات، الاستشارات الشخصية." وأضافت "لا توقف صحتك، تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية اليوم".

موضوعات متعلقة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

سر رحيل ميدو عن بيراميدز

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إقالة أسامة هيكل لا تكفى

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب