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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

للعام الثانى.. عمرو الليثى يواصل تقديم «خط الخير» على راديو مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:24 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
منار إبراهيم
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بعد النجاح الذي حققته حلقات برنامج "خط الخير" في موسمه الأول، يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي للعام الثاني على التوالي برنامج" خط الخير" على راديو مصر في شهر رمضان ويذاع يوميا طوال شهر رمضان في الواحدة ظهرا ولمدة ساعة.

ويعود البرنامج طوال شهر رمضان ليرسم البسمة على شفاه المواطنين في شتي محافظات الجمهورية، ويقدم البرنامج خلال شهر رمضان ١٠ شقق، ٣٠ رحلة عمرة، ١٠٠ جهاز عروسة، ١٥٠ مشروع صغير، ٢٠٠ عملية عيون لغير القادرين، ١٠٠ عملية قلب.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم الأسر والأهالي غير القادرين، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

البرنامج يقدم أيضا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، ويعرض البرنامج يوميا في الواحدة ظهرا ولمدة ساعة طوال شهر رمضان عبر أثير إذاعة راديو مصر، وإنتاج شركة راديو وان.

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