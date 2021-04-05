روسيا تتراجع عن تهديدها بغلق تويتر

قررت روسيا التراجع عن تهديدها بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قيام الشركة الأمريكية بإزالة محتوى إلكتروني محظور من قبل سلطات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية.وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، في بيان لها اليوم الإثنين، أن شركة تويتر عقدت اجتماعا افتراضيا مع هيئة الرقابة الروسية فى الأول من شهر أبريل، وأنها تقوم حاليا بإلغاء المحتويات المحظورة فى روسيا، والتى تتعلق بمحتويات عن محاولات انتحار المراهقين والمواد الإباحية وتعاطي المخدرات التي وقعت أثناء الاحتجاجات الروسية على احتجاز المعارض الروسى أليكسى نافالنى.يشار إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قررت أن تقوم بتمديد الإجراءات المعنية بإبطاء سرعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد أن أعلنت دعاوى قضائية ضدها و4 شركات أخرى للتواصل الاجتماعي، لرفضها حذف منشورات عن احتجاجات الشهر الماضي بعد سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.وقالت الهيئة الفيدرالية إن قرارها يأتى برغم قيام تويتر بحذف محتوى مثير للجدل حول الاحتجاجات فى روسيا بمعدل أسرع من المتوقع.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت، فى 10 مارس الماضى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن قرارها بإبطاء سرعة استخدام تويتر على جميع الأجهزة المحمولة وعلى نصف أجهزة الكمبيوتر المكتبية على خلفية مخالفات الشركة الأمريكية.