«الإياتا» يعقد مؤتمرًا لبحث تحسين كفاءة الشحن الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنظيم مؤتمر وكالات الشحن (CAC)، والمعني بوضع المعايير والعلاقة التنظيمية بين شركات الطيران ووسطاء المبيعات المعنيين ببيع ومعالجة الشحن الجوي الدولي، بإعطاء وكلاء الشحن صوتا أقوى في تطوير قرارات المؤتمر، وتبنى المؤتمر قرارا صدر حديثا بشأن التشاور مع المجالس الإقليمية المشتركة قبل أن يتم اقتراح أي قرارات مستقبلية (أو تعديلات على القرارات) ودراستها من قبل CAC.ومؤتمر وكالات الشحن CAC يضمً من شركات الطيران والمجالس الإقليمية المشتركة من اتحادات وكلاء الشحن المحلية التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA)، بالإضافة إلى وكلاء الشحن وشركات الطيران الفردية.وأكد محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية، أن الحصول على آراء المجلس الإقليمي المشترك قبل تبني القرارات سيعزز برنامج الشحن الجوي من خلال ضمان التنفيذ العالمي الفعال للقرارات، مما يعد تحسنا كبيرا ولمصلحة جميع المعنيين.وتابع: برنامج الشحن الجوي يعمل على تحسين سلامة وأمن وكفاءة توزيع البضائع. القرار الآن يتعلق بأخذ وجهات نظر جميع الأطراف المعنية بعين الاعتبار أثناء عملية صنع القرار من أجل مصلحة الجميع، بمعنى أنه سيكون لوكلاء الشحن وجمعياتهم صوت أقوى للتأثير على العملية، وستكون CAC قادرة على اتخاذ قرارات أفضل مع مدخلات أوسع لعملية صنع القرار. وبمجرد اتخاذ القرارات، يمكن تنفيذها عالميا بدعم أقوى من جميع الأطراف.واختتم: ستساعد عملية الاستشارة المبسطة الجديدة على تشغيل برنامج الشحن الجوي بشكل أكثر كفاءة وخفض التكاليف وتحسين أداء توزيع البضائع وتعزيزه في جميع نواحي صناعة الشحن الجوي، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص خلال الفترة الحالية التي تسودها حالة الوباء العالمي الذي سببه فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية.