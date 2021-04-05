شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)









ـ هل تبتعد المرأة بحكم تكوينها عن العمل بفن النحت والذي يحتاج إلى جانب الخيال والأفكار مجهود بدني؟









ـ حدثينا عن المسافة بين الفن التعبيري والذي يعتمد على المبالغة، والتعبيري المجسم بحكم تدريسك للتعبيري المجسم ؟









ـ منحوتاتك تحاكي الطبيعة والمشاهد لها يكتشف أنه أمام قصيدة مقروءة.. هل هذا مقصود بحكم أن الشعر هو أقرب الفنون إلى الفن التشكيلي وعلى رأسها النحت؟





ـ هل ثمة خطوط حمراء تقف عندها شيماء درويش؟









ـ كيف يمكن استثمار هذا المنتج من الجمال الذي ينجزه طلبة ومدرسي الفنون في تجميل المدن المصرية ؟













ـ هل ثمة أفكار رئيسية تقوم عليها أعمالك الفنية؟









ـ قدمت عملا فنيا تحت عنوان "موسى" ماذا يعني ؟





ـ البعض يرى أن في الفن التشكيلي بعض من الخلود، وآخرون يرون في النحت تحديدا أنه كل الخلود.. كيف ترينه أنت؟









ـ حصلت على المركز الثاني في مسابقة آدم حنين ماذا تعني لك الجائزة ؟ وماذا يعني لك "آدم حنين"؟

الجائزة هي شرف لأي فنان، ونقطة مضيئة في سيرته الذاتية، والفنان آدم حنين قامة كبيرة، وهو سبب احتكاك النحاتين لخامة الجرانيت، وذلك عبر تأسيسه لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي يعد من أهم سمبوزيومات النحت دوليا.





أُعلنت أول أمس نتائج مسابقة آدم حنين لفن النحت، وحصلت الفنانة والأكاديمية شيماء درويش على الجائزة الثالثة مناصفة مع الفنان أيمن سعيد، عن فن النحت ودوره وأهميته، وعن ممارسة المرأة وجدارتها في ممارسة فن النحت رغم كل ما يحمله من مجهود بدني ومغامرة، وعن الجائزة وفلسفتها ورؤيتها لفن النحت تحدثت الفنانة شيماء درويش لـ"الدستور" وإلى نص الحوار..هذا غير حقيقي بالمرة، فالمرأة أثبتت نفسها في مجال النحت منذ زمن وهناك نماذج مشرفة، مثل الدكتورة عايدة عبد الكريم في مجال "نحت الزجاج "، ودكتور ليلي سليمان، وفيفيان البتاتوني، ومن جيلي هناك العديد من الفتيات أثبتوا جدارة عبرمشاركتهن للسمبوزيومات والمعارض العامة والخاصة.نحن ندرس النحت كأساسيات في البداية مثل التعرف علي الخامة، كيفية التشكيل بها، كيفية بناء عنصر بشروط الخامة المستخدمة، وأثناء التدريس يكتسب الطالب مهارات تساعده علي التعبير.النحت مثل اللغة. نتعلم الحروف وشروط صياغة الجملة، بعد إتقانهم نقوم بالتعبير وكتابة سردياتنا سواء قصيدة ؛أو رواية وقصة.عند قيامى بأي مشروع نحتى، أو صياغة تمثال تكون الأحاسيس هي القائد ويتبعها التكنيك والحسابات التشكيلية، ليكون الناتج في النهاية ناتج حسي يصل للمشاهد.لا يوجد خطوط حمراء في الفن؛ فالفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بدواخلنا،لكن هناك بعض الحدود في انتاج الفن مثل المساحة والتكلفة لإنتاج العمل الفني.الاستثمار يأتي من أصحاب اتخاذ القرار، من الممكن أن نستخدم مشاريع التخرج الناجحة في تزيين الميادين، ويتحمل تكلفة إنتاجها الحي ويكفي الطالب أن يرى عمله في ميدان من الميادين وهناك كذا مثال أقربهم متحف الحضارة، فقد قام طلبة كليات الفنون بتزيين بعض الأماكن هناك تحت إشراف أساتذتهم.هناك طريقتين في اعتقادي، إما أن يكون المحرك الأساسي هو الإحساس أو التعبير عن المشاعر، وعند التفكير في العمل يأتي الإحساس أولا، بعدها تحديد العنصر"الإنسان، أو الحيوان،أوالنبات" الأقرب والأنجح لتوصيل ذلك الإحساس، أما أن يكون العنصر هو الأساس ومحاولة تشكيله للوصول إلى الإحساس المطلوب.هناك عملين بنفس الاسم "موسى" الأول هو أسم أبنى،وقمت بعمل تمثال له وهو رضيع، الثاني كان عملي المشارك في ورشة سمبوزيوم أسوان، وكان تعبير عن قصة سيدنا موسي ورحلته، اسم "موسى" يعني ابن الماء وقد اطلق هذا الأسم بسبب قصة سيدنا موسي عندما وجدوه في ماء النهر.وقد عبرت عن قصته في هذا العمل النحتى بنحت الجنين متدحرج علي قاعدة جرانيت منحوت بداخلها طبق يحوى الماء واستخدمت بالفعل الماء وهو عمل له بعد اخر فنحن بداخل أرحام امهاتنا داخل ماء وعند ولادتنا يستقبلونا بالماء لنغتسل مرورا بنهايتنا فنغتسل مرة اخرى بالماء،الماء هو المشترك في لحظة الميلاد والرحيل.طبعا كل الخلود. نحن لم نصل لأي معلومات عن حضارتنا المصرية القديمة، إلا من خلال الفن حتى احتفالية نقل المومياوات، الإبهار والفتنة والإثارة والمتعة والدهشة كان نتاج الفن، فلولا الفن بجميع اشكاله وأنماطه لم نستطيع انتاج حضارة، أقصد ان الفن عموما من أدب وشعر وموسيقي ونحت ورسم وتصميم وأزياء ورقص وأكسسسوار إلى جوار الحرف اليدوية، هو ماينتج الحضارة.