وزيرة الصحة توجه بتحديث بروتوكولات علاج كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلًا عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد «مجاهد» أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بحالات المصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كل الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ"كول كونفرانس".