وزيرة الصحة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا.وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، استعداد وجاهزية كافة المستشفيات بمحافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة بفيروس كورونا، في إطار خطة التوسع في المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ "كول كونفرانس".