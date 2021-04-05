الأردن وأمريكا يبحثان أوجه التعاون المشترك بالمجالات القانونية

بحث وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، مع السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة.وأكد وزير العدل الأردني خلال لقائهما، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عمق العلاقات بين البلدين منذ سنوات، وأهمية الاستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وقطاع العدالة.وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، معربًا عن تقدير الأردن للدعم الأمريكي المستمر في مجال تطوير القضاء.