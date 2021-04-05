لتوسعة الطريق.. إزالة الحواجز الخرسانية من أمام مركز شرطة الباجور بالمنوفية

نفذت محليات المنوفية متمثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حملة إزالة للحواجز الخرسانية، المتواجدة أمام مركز شرطة الباجور، وذلك لتوسعة الطريق، بعد وضعها عقب ثورة يناير.وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بإزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة الباجور، لتوسعة الطريق، أمام حركة سير السيارات، وذلك بالتزامن مع رصف الطريق من القناطر وصولًا لشبين الكوم، كمحور بديل لطريق الزراعي.وتابع وليد سالم نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون المدينة، رفع النيوجرسي من أمام مركز الشرطة لتوسعة الطريق ولتسيير حركة المرور للمواطنين، والسيارات بتواجد بتواجد توفيق والي سكرتير عام المركز، أعمال التوسعات أمام مركز الشرطة.