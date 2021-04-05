اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

اتسعت رقعة ثوران بركان جبل "فاجرادالسفياك" في أيسلندا والذي بدأ قبل أسبوعين على بعد حوالي 40 كلم من العاصمة "ريكيافيك".وذكر مركز الأرصاد الجوية الأيسلندي - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الإثنين، - أن الصدع الجديد الذي يبلغ طوله حوالي 200 متر يبعد حوالي كيلومتر عن نقطة الثوران الأولى في وادي "جلدينجدالير" عند تخوم جبل "فاجرادالسفياك" بدأ قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، فيما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون مباشرة تدفق الحمم البركانية مصحوبة بدخان كثيف، إلى وادي ميراردالير الصغير القريب، موضحا أن الشرطة منعت المواطنين من الاقتراب على سبيل الاحتياط.وكان العلماء يتوقعون بداية أن يكون ثوران بركان جبل "فاجرادالسفياك" قصيرًا، وألا يدوم سوى بضعة أيام، لكنّ تَواصُل تدفق الحمم البركانية، وما أظهره تحليل العينات الأولى من الصهارة، رجّحا فرضية استمرار الظاهرة وقتًا أطول.ومع أن إيسلندا هي المنطقة البركانية الأكبر والأكثر نشاطًا في أوروبا، لم تتدفق الحمم البركانية في شبه جزيرة ريكيانس منذ القرن الثالث عشر.