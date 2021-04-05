جينفر لوبيز تتصدر غلاف مجلة Instyle بإطلالات راقية (صور)

خطفت النجمة جنيفر لوبيز، أنظار جمهور التواصل الاجتماعى، بمجموعة من الإطلالات الراقية، عل غلاف مجلة instylemagazine، أمام البحر، لعدد شهر مايو المقبل، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.ـ أحدث إطلالات جينفير لوبيزوتألقت جينيفر لوبيز، بجامبسوت سوداء اللون، بدون أكمام، مزينة بالأزرار عند منطقة الصدر، ونسقت معها قميص أبيض اللون، كما ظهرت بإطلالة أخري عبارة عن جامبسوت سوداء اللون، ونسقت معها حزام أنسق عند منطقة الخصر.ـ تصفيفة شعرهاوفى الإطلالة الأولى رفعت شعرها لأعلى ليناسب إطلالتها، فيما جعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها فى الإطلالة الثانية، بلمسة من مصفف الشعر chrisappleton، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من الأكسسوارات الفضية الرقيقة، ولم تتكلف فى وضع المكياج، وجاءت والأزياء من اختيار ستايليست juliavonboehm، وميكاج هادئ بأيدي الفنان mugopus.ـ علامة JLO لمستحضرات التجميلوكانت النجمة جينيفر لوبيز، أطلقت النجمة جينيفر لوبيز، علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة باسم JLO Beauty، العام الماضي، حيث شاركت النجمة مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة، كما نشرت أيضًا صورة عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليه أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".