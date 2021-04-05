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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينفر لوبيز تتصدر غلاف مجلة Instyle بإطلالات راقية (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:25 م
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
سارة ساويرس
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خطفت النجمة جنيفر لوبيز، أنظار جمهور التواصل الاجتماعى، بمجموعة من الإطلالات الراقية، عل غلاف مجلة instylemagazine، أمام البحر، لعدد شهر مايو المقبل، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ـ أحدث إطلالات جينفير لوبيز
وتألقت جينيفر لوبيز، بجامبسوت سوداء اللون، بدون أكمام، مزينة بالأزرار عند منطقة الصدر، ونسقت معها قميص أبيض اللون، كما ظهرت بإطلالة أخري عبارة عن جامبسوت سوداء اللون، ونسقت معها حزام أنسق عند منطقة الخصر.

ـ تصفيفة شعرها

وفى الإطلالة الأولى رفعت شعرها لأعلى ليناسب إطلالتها، فيما جعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها فى الإطلالة الثانية، بلمسة من مصفف الشعر chrisappleton، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من الأكسسوارات الفضية الرقيقة، ولم تتكلف فى وضع المكياج، وجاءت والأزياء من اختيار ستايليست juliavonboehm، وميكاج هادئ بأيدي الفنان mugopus.

ـ علامة JLO لمستحضرات التجميل

وكانت النجمة جينيفر لوبيز، أطلقت النجمة جينيفر لوبيز، علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة باسم JLO Beauty، العام الماضي، حيث شاركت النجمة مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة، كما نشرت أيضًا صورة عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليه أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".

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