افتتاح مركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (صور)

افتتح الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الإثنين مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بشارع بورسعيد بحي السويس بحضور الدكتور أشرف زغلول مدير المراكز الاستكشافية، ومحمود الفولى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالسويس تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.وتفقد نائب المحافظ ونائب الوزير المركز الذى يضم عددا من الاقسام العلمية والمعرفية منها غابة استكشافية وأيضًا السينما العلمیة وقاعة الالكترونيات وقاعة المتحف العلمی والمعمل الاستكشافى للعلوم وقاعة الفنون، ومعمل الحاسب ومعمل اللغات.كما تفقدا قاعة إعادة التدوير والقبة السماوية التي تعرض مختلف الظواهر الفلكية مثل المجموعة الشمسية - المجرات - محاكاة لسماء السويس– النجوم - مع وجود افلام ثلاثية الأبعاد.وقال الدكتور رضا حجازى: إن المركز وهو منشأة علمية تعليمية وبحثية بموقع متميز بالمحافظة بتصميم معمارى رائع، والمبنى مكون من 4 ادوار، لافتًا إلى أن الهدف من المركز الاستكشافى، هو أنه بمثابة رئة يتنفس بها التلميذ والطالب التقنية الحديثة وتجعله يربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية العملية فى مجموعات عمل حقيقية يتبادل داخلها الطلاب المعلومة ويعملون على تطبيقها فعليًا فى خدمة البيئة والمجتمع، وبالتالى يضعون الحلول لكل التحديات التى تقف عائقًا أمام اللحاق بركب الحضارة، وهذا يؤكد على أنهم يحققون رؤية مصر 2030.وأشار نائب الوزير إلي أهمية عمل رحلات علمية للطلاب والطالبات الي المركز الاستكشافي يتم خلالها عمل دورات تدريبية ومسابقات بإشراف المحافظة تخرج لنا العديد من الموهوبين علي أرض السويس.وأكد الدكتور عبدالله رمضان أن المركز الاستكشافى بالمحافظة شهد أعمال تطوير والتجهيزات للأبحاث العملية علي أعلي مستوي، مؤكدًا علي أهمية الاستفادة من هذه الأقسام العلمية وأقسام تنمية المهارات وأن الجزء المعرفي بالمركز يتكامل مع الشخصية السويسية المتميزة في جميع المجالات.وأوضح نائب المحافظ أن المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالسويس يعتبر الأول من نوعه فى منطقة البحر الأحمر والقناة وسيناء، ويعتبر الخامس على مستوى الجمهورية.حضر الافتتاح لفيف من القيادات التعليمية بالوزارة والقيادات التنفيذية ياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس وعيوشة عبدالعزيز مدير المركز بالسويس، ومديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالسويس.