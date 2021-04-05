انطلاق مهرجان الأسر الـ32 لكليات جامعة المنوفية

انطلقت فاعليات مهرجان الأسر الثاني والثلاثين لكليات جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى أسعد نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وصرح دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بأن المهرجان انطلق في 4 أبريل ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته، ويتضمن مجالات رياضية تشكل (اللياقة البدنية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السرعة، وتنس طاولة ) ومجالات ثقافية تشمل (الشعر والزجل وقصة قصيرة ومقال)، ومجالات فنية (خط عربى وتصوير فوتوغرافى وفنون تشكيلية).وقد أشادت امل الصاوى، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، بنسبة حضور الطلاب خلال اليوم الأول فى لعبة اللياقة البدنية "طلبة" حيث شاركت مختلف كليات الجامعة فى المسابقة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية فى جميع مجالات المسابقة.