رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق مشروع الابتكار الزراعى بالمنيا وبنى سويف

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:19 م
الابتكار الزراعي
الابتكار الزراعي
عبدالناصرمحمد
طباعة
تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع الابتكار الزراعي، في محافظتي المنيا وبني سويف، يومي الثلاثاء والأربعاء، من خلال احتفاليتين تم تنظيمهما لهذه المناسبة، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.

ومن جهته وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، خاصة في مجال الزراعة، مؤكدًا على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، وفي إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.

وأشار الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر مع التركيز على محافظتي المنيا وبني سويف من خلال تشجيع الابتكار الزراعي، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتناول تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل التي تم اختيارها، بحيث تغطي جميع المراحل بدءًا من عمليات الإنتاج إلى التسويق والتجارة الدولية والمحلية.

وقالت "ميريام فرناندو"، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إن المشروع يستهدف الوصول إلى 10000 من صغار المزارعين في صعيد مصر في المحافظتين، 30٪ منهم من النساء العاملات في عمليات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد وكذلك عمليات التصنيع، مع التركيز على المحاصيل التالية: النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر.

ومن المقرر أن يشهد حفل الإطلاق التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته لكل العاملين في سلاسل القيمة المستهدفة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والقيادات التنفيذية بالمحافظتين، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الجمعيات الأهلية والزراعية، ومنظمات المجتمع المدني.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شهد التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعي" في محافظتي بنى سويف والمنيا، حيث قام بالتوقيع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، و"ميريام فرناندو"، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب