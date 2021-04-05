إطلاق مشروع الابتكار الزراعى بالمنيا وبنى سويف

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع الابتكار الزراعي، في محافظتي المنيا وبني سويف، يومي الثلاثاء والأربعاء، من خلال احتفاليتين تم تنظيمهما لهذه المناسبة، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.ومن جهته وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، خاصة في مجال الزراعة، مؤكدًا على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، وفي إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.وأشار الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر مع التركيز على محافظتي المنيا وبني سويف من خلال تشجيع الابتكار الزراعي، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتناول تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل التي تم اختيارها، بحيث تغطي جميع المراحل بدءًا من عمليات الإنتاج إلى التسويق والتجارة الدولية والمحلية.وقالت "ميريام فرناندو"، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إن المشروع يستهدف الوصول إلى 10000 من صغار المزارعين في صعيد مصر في المحافظتين، 30٪ منهم من النساء العاملات في عمليات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد وكذلك عمليات التصنيع، مع التركيز على المحاصيل التالية: النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر.ومن المقرر أن يشهد حفل الإطلاق التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته لكل العاملين في سلاسل القيمة المستهدفة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والقيادات التنفيذية بالمحافظتين، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الجمعيات الأهلية والزراعية، ومنظمات المجتمع المدني.وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شهد التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعي" في محافظتي بنى سويف والمنيا، حيث قام بالتوقيع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، و"ميريام فرناندو"، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).