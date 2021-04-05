الصحة: توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي بالمستشفيات

راجعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، عبر تقنية الـ"كول كونفرانس".وراجعت وزيرة الصحة عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين"، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات، مُؤكدة توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.