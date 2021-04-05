وزير خارجية أمريكا يبحث مع «حمدوك» تطورات مفاوضات سد النهضة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك، تطورات مفاوضات سد النهضة خلال اتصال هاتفي اليوم.وبحث «بلينكن» مع «حمدوك» جهود دفع عملية السلام ودعم الإصلاحات السياسية في السودان، كما ناقشا الطرفان تهدئة التوترات بين السودان وإثيوبيا في المناطق الحدودية وضرورة الحوار لحل المشاكل بين البلدين.