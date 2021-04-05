10 سنوات لمتهمين باغتصاب بصمة أصابع سيدة بالتجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري نقاش وعامل خدمات بالسجن عشر سنوات لاتهامهم لإجبارهما سيدة التوقيع علي إيصالات أمانة بالقوة في السيدة زينب.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبدالعزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات عن أنهما أكرها المجني عليها "سعاد أحمد" بالقوة على التوقيع بالبصمة على سندات تثبت وجود حالة قانونية "إيصالات أمانة" بأن أحكما السيطرة عليها فقام المتهم الأول بتكبيلها في تواجد المتهم الثاني وأرغماها على التوقيع على تلك الإيصالات فتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها واغتصاب بصمة أصابعها على السندات محل الواقعة.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حجزا المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن قيدا حريتها ومنعاها من الخروج.