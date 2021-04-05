مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالغربية

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، نشوب حريق هائل بأحد المنازل، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية الدلجمون وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين.وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحريق وقيمة الخسائر والتلفيات، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.