وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات الحميات والصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، عبر تقنية الـ"كول كونفرانس".

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التي تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

ووجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بـ محافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.