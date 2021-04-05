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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انهيار حائط منزل بأسوان (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:31 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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انهار حائط منزل مكون من طابق واحد بمنطقة خور عواضه بالسيل الريفي في مدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انهيار حائط منزل مكون من طابق واحد، ما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وانتقل علاء ممدوح، نائب رئيس المدينة لقطاعي الصداقة وشرق، ورافقه رجال المجلس والأمن  إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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