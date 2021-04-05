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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو اليابان لاحترام شواغلها وعدم التدخل في شئونها الداخلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:51 م
وانغ يي
وانغ يي
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دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الإثنين، اليابان إلى إظهار احترامها لشواغلها الرئيسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للصين.

وقال وانغ -خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيجي" اليوم إن "اليابان، باعتبارها جارا قريبا للصين، يجب عليها إظهار احترامها الأساسي للشؤون الداخلية للصين، والالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وأكد وانغ مجددا موقف بكين بشأن جزر "دياويو" وبحر الصين الجنوبي، معربا في الوقت نفسه عن معارضته لتدخل طوكيو في قضايا الصين حول منطقتي "شينجيانغ" و"هونج كونج".

ودعا وانغ الجانبين إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يعود بالفائدة على البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، خلال المحادثة الهاتفية، إن العلاقات بين اليابان والصين حيوية، موضحا أن طوكيو حريصة على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية.

وأضاف موتيجي أن طوكيو ترغب في الحفاظ على الحوار مع بكين وتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن طوكيو ستظل على اتصال مع بكين بشأن دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو عام 2020، ودورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.

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