طريقة تفريز كفتة بانية لشهر رمضان

المقادير:



طريقة التحضير



تفصلنا أيام قليلة على انطلاق أيام رمضان المباركة حيث الصيام وإقامة الشعائر الدينية و"عزومات الشهر الكريم التى يبدأ الكثيرون فى التحضير لها من فترة طويلة، لتكون جاهزة مع قدوم شهر الخيرات.«الدستور» تستعرض فى السطور التالية طريقة تفريز كفتة بانية رمضان على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.كيلو لحمة مفرومة وشيننصف كوب ارز مسلوقبصلة مفرومة2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع صغيرملحفلفلرشة سكررشة جوزة الطيبدقيقكوب دقيقبقسماط2 ملعقة كبيرة نشا2 بيضةملحفلفل2 ملعقة كبيرة لبن- نبدأ بتحضير بولة، لوضع اللحمة والارز والبقدونس والبصلة وملح وفلفل والسكر وجوزة الطيب.- ثم نقلب المكونات كلها مع بعض، وعجنها، ثم تغطيتها.- ثم نبدأ بتشكيل الكفتة حسب ذوق كل واحد.- ثم نخلط البقسماط والنشا وملح وفلفل وبيض في بولة واللبن وملح وفلفل وانزال الكفتة في الدقيق.- ثم علي خليط اللبن والبيض ثم البقسماط والنشا ورصيها علي طبق فوم ومابين كل طبقة والثانية كيس بلاستيك ونحفظه في الفريزر لحين الاستخدام- ثم نقوم بتسخين زيت غزير ساخن جدا علي نار متوسطة ونقوم باعطاءها لون دهبي ثم نخرجها من الزيت علي مناديل مطبخ لتشرب الزيت ونقدمها بجانب المكرونة.