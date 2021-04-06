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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة تفريز كفتة بانية لشهر رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:10 ص
كفتة بانية
كفتة بانية
سارة ساويرس
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تفصلنا أيام قليلة على انطلاق أيام رمضان المباركة حيث الصيام وإقامة الشعائر الدينية و"عزومات الشهر الكريم التى يبدأ الكثيرون فى التحضير لها من فترة طويلة، لتكون جاهزة مع قدوم شهر الخيرات.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية طريقة تفريز كفتة بانية رمضان على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير:
كيلو لحمة مفرومة وشين
نصف كوب ارز مسلوق
بصلة مفرومة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع صغير
ملح
فلفل
رشة سكر
رشة جوزة الطيب
دقيق
كوب دقيق
بقسماط
2 ملعقة كبيرة نشا
2 بيضة
ملح
فلفل
2 ملعقة كبيرة لبن

طريقة التحضير

- نبدأ بتحضير بولة، لوضع اللحمة والارز والبقدونس والبصلة وملح وفلفل والسكر وجوزة الطيب.
- ثم نقلب المكونات كلها مع بعض، وعجنها، ثم تغطيتها.
- ثم نبدأ بتشكيل الكفتة حسب ذوق كل واحد.
- ثم نخلط البقسماط والنشا وملح وفلفل وبيض في بولة واللبن وملح وفلفل وانزال الكفتة في الدقيق.
- ثم علي خليط اللبن والبيض ثم البقسماط والنشا ورصيها علي طبق فوم ومابين كل طبقة والثانية كيس بلاستيك ونحفظه في الفريزر لحين الاستخدام
- ثم نقوم بتسخين زيت غزير ساخن جدا علي نار متوسطة ونقوم باعطاءها لون دهبي ثم نخرجها من الزيت علي مناديل مطبخ لتشرب الزيت ونقدمها بجانب المكرونة.

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