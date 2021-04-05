تسعى فرنسا ل​تحقيق​ مصالحة بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، ووجهت دعوة لهما لزيارة ​فرنسا بهدف حل الخلاف المتعلق الذي يعيق ولادة الحكومة ال​لبنان​ية.وذكرت مصادر مطعلة أن باسيل أبدى تجاوبا مع الطلب الفرنسي، لكن الحريري لم يؤيد الفكرة، لكنه لا يستطيع أن يرفضها بالمطلق.وأشارت المصادر إلى أن الحريري يريد من فرنسا إجراء تعديلات على شكل ومضمون الدعوة، الأمر الذي أدى إلى عدم ​الإعلان​ الفرنسي عن الخطوة لحين الوصول لاتفاق معه بشأن الزيارة.وأضافت المعلومات ذاتها أن السيناريوهات مفتوحة بشأن إمكانية دعوة شخصيات لبنانية أخرى معنية، وتوسيع الاجتماع في ​باريس​ أولا لمنع الإيحاء بأن عملية تأليف ​الحكومة اللبنانية​ تتم بين رئيس حكومة مكلف ورئيس تكتل نيابي، وثانيا لاتخاذ قرارات يمكن فرض ترجمتها في لبنان من دون أن تعترضها عوائق سياسية محتملة.