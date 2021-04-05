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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وحدة علاج الإدمان بالمنوفية تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:09 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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شاركت وحدة صندوق علاج ومكافحة الإدمان في الاحتفال بيوم اليتيم السنوي التى نظمته جامعة المنوفية برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث أكد الدكتور مصطفي حسين مشرف الوحدة بالمحافظة أن الوحدة حرصت المشاركة في هذا الاحتفال والتواجد بوسط الأطفال والشباب الأيتام، مشيرًا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنه من الضروري توعيتهم بمخاطر تعاطي المخدرات والتدخين السلبي وتم تعريفهم بالخط الساخن ١٦٠٢٣.

وأضاف رئيس وحدة الإدمان بالمحافظة أن الوحدة لا تتوانى فى تقديم خدماتها لجميع أبناء المجتمع وتقديم جميع سبل التعاون، مشيرًا إلى أن المتطوعين قاموا بعمل أنشطة وفعاليات والتواجد مع الأطفال والشباب على مدار اليوم وشملت الفقرات الرسم على الوجوه والتلوين في كراسات فكر ولون واكتشف.

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