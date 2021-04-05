مجلس الوزراء العراقي يعلن خطة إعادة إعمار المناطق المحررة

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، اليوم، أن من أهم أولوياتها إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم، لافتة إلى وضع خطة خاصة لإعادة إعمار المناطق المحررة.وقال الناطق باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بملف النازحين، حيث وضعت ذلك ضمن أولوياتها في البرنامج الوزاري ضمن الخطة التي رستمها لإنهاء ملف النازحين، وإخلاء المخيمات كافة، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وأوضح أن هنالك الكثير من الإجراءات والقرارات الصادرة، كان آخرها قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الخطة الوطنية لإعادة النازحين، التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين، فضلا عن الكثير من الإجراءات.ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رعت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المنظمات الدولية والدول المانحة، كان آخرها عقد اجتماع، قبل أسبوعين، بحضور سفراء الدول المانحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـUMP وعدد من المنظمات الدولية الساندة لهذا الملف.وتابع أن الاجتماع أسفر عن وضع خطة خاصة لإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم جهد الاستقرار فيها، حيث إن الخطة الأساسية هي إعادة إعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية، كالخدمات الصحية والتربوية وتأهيل المنازل المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية، ودعم جهد الاستقرار.