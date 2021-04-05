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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة فى حملات بحى غرب المنيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:12 م
رفع 30 طن مخلفات
رفع 30 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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نظم حي غرب مدينة المنيا عددًا من حملات النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات قام خلالها قسم البيئة بالحي برفع 30 طن مخلفات وقمامة وأتربة بجانب تهذيب وقص الأشجار وصيانة الكشافات بشوارع الحي بالتعاون مع شركة الكهرباء.

كان المهندس حامد فخري، نائب رئيس مدينة المنيا، قد تابع أعمال النظافة العامة وصيانة كشافات الإنارة العامة واستمرار حملات قص وتهذيب الأشجار وأعمال التجميل، وذلك لرفع كفاءة الشوارع والطرق العامة داخل المدينة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، والقيام بالصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة، وقيام فريق العمل بصيانة وإنارة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية واستكمال جميع شوارع المدينة بالكشافات الليد في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإصلاح كل أعطال الإضاءة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد نائب رئيس المدينة على تنفيذ توجيهات السيد العميد محمد صلاح، رئيس المدينة، بالتواجد اليومي بشكل دوري في شوارع المدينة، كما شدد برفع جميع التجمعات الناتجة عن نظافة الحشائش الضارة وقص الأشجار وتهذيب فروعها والنجيل ونظافة الجزر الوسطى والحدائق العامة، ورفع الأتربة وكنس الطرق الرئيسة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات من على جانبي الطريق أولًا بأول حيث تم رفع 30 طن مخلفات وقمامة وأتربة.

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