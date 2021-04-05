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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تحث الصين على معالجة قضايا بجزر سينكاكو والإيغور وهونج كونج

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:55 م
توشيميتسو موتيجي
توشيميتسو موتيجي
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حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الصين، الإثنين، على وقف اقتحام المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي ومعالجة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بأقلية الإيغور المسلمة في شينج يانج بغرب الصين وكذلك الوضع في هونج كونج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه موتيجي مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، والذي استمر نحو 90 دقيقة، والذي يعتبر أولى محادثات يجريها الوزيران منذ زيارة وانج لليابان في نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلًا عن وزارة الخارجية الياباني،
وخلال الاتصال أعرب وزير الخارجية الياباني عن المخاوف الشديدة إزاء هذه القضايا.

وتبادل موتيجي ووانج، خلال الاتصال، الملاحظات بشأن المحادثات الأخيرة بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك المحادثات بين الصين والولايات المتحدة.

وأكد الوزيران التنسيق في ضمان بيئة أعمال عادلة ومنصفة بين اليابان والصين، حيث تعتبران أكبر اقتصادين في قارة آسيا.

كما اتفق الوزيران أيضًا على تعزيز المحادثات بشأن القضايا العالمية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد والتغيرات المناخية.

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